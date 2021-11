Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Herborn - Unfallfahrer missachtet Vorfahrt und flüchtet

Dillenburg (ots)

Herborn:

Am Montag (01.11.2021) fuhr eine 31-Jährige mit ihrem silbernen Renault R auf der Walter-Rathenau-Straße in Richtung der Sinner Landstraße. An der rotzeigenden Ampelanlage in Höhe Bahnhofsplatz hielt sie ihr Fahrzeug zunächst an. Auf der gegenüberliegenden Linksabbiegerspur in Richtung Bahnhofstraße stand ein blaues Fahrzeug. Als die Ampel auf grün umschaltete, missachtete der Linksabbieger mit seinem blauen Auto offensichtlich die vorfahrtsberechtige 31-Jährige und touchierte den Renault an der Fahrzeugseite vorne rechts. Der Unfallschaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern flüchtete der Unbekannte. Wer hat den Unfall um 15:30 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell