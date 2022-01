Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 09. Januar 2022 ---Brand---

Cuxhaven (ots)

Medieninformation

der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 09. Januar 2022

Bereich Cuxhaven

Brand einer Scheune

Cuxhaven. In der Heerstraße brannte eine ca. 20x30 m große Scheune, in der Holz und landwirtschaftliche Maschinen gelagert waren, vollständig aus. Der Brand wurde gegen 05.20 Uhr entdeckt. Es gab keine Verletzten. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Es kam aufgrund der starken Rauchentwicklung zu Verkehrsbehinderungen und polizeilicher Sperrungen der nahen Straßen bis etwa 11.20 Uhr. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter der Telefonnummer 04721/5730 zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne

Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell