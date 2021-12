Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiterin bei Kontrolle beleidigt und angegriffen

Stuttgart (ots)

Eine 17-Jährige hat am gestrigen Mittwochabend (22.12.2021) eine Zugbegleiterin nach einer Fahrkartenkontrolle beleidigt und angegriffen. Bisherigen Informationen zufolge fuhr die deutsche Staatsangehörige gegen 19:30 Uhr mit einem Regionalzug von Karlsruhe in Richtung Stuttgart als sie von der 26-jährigen Zugbegleiterin im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle angesprochen wurde. Im Zuge dieser Kontrolle kam es zu einer verbalen Streitigkeit in deren Folge die 17-Jährige die Zugbegleiterin offenbar beleidigte und anschließend in das Gesicht geschlagen und in den Unterleib getreten haben soll. Beim Halt des Zuges im Stuttgarter Hauptbahnhof flüchtete die junge Frau, die Zugbegleiterin wurde durch den Angriff leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Hilfe. Gegen die 17-Jährige ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell