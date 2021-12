Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Ermittlungserfolg im Fall der Gefährlichen Körperverletzung vom 16.12.2021 in Kornwestheim

Ludwigsburg (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (22.12.2021) konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 17-jährigen Tatverdächtigen im Fall der Gefährlichen Körperverletzung vom 16.12.2021 am Bahnhof Kornwestheim festnehmen. Intensive Ermittlungsmaßnahmen führten die Einsatzkräfte auf die Spur des italienisch-kroatischen Staatsangehörigen, welcher im Verdacht steht, am vergangenen Donnerstag (16.12.2021) einen 16-Jährigen mit einem Messer in einer S-Bahn der Linie S5 am Bahnhof Kornwestheim verletzt zu haben (siehe Pressemitteilung vom 16.12.2021 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5101800). Der 17-Jährige wurde an seiner Wohnanschrift in Ludwigsburg angetroffen und aufgrund eines am Vortag erlassenen Haftbefehls festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten zudem verschiedene Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der Tatverdächtige wurde noch im Laufe des Vormittags einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Vollzug setzte. Der polizeibekannte Jugendliche wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

