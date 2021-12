Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährliche Körperverletzung in der S-Bahn

Kornwestheim (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag (16.12.2021) kam es in einer S-Bahn der Linie S5 in Richtung Stuttgart zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrgästen, bei welcher ein Jugendlicher mit einem Messer verletzt wurde. Bisherigen Informationen zufolge soll der bislang unbekannte Täter zusammen mit dem 16-Jährigen gegen 15:50 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S5 in Richtung Stuttgart gefahren sein. Kurz vor dem Halt des Zuges am Bahnhof Kornwestheim sei es dann aus bislang unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Fahrgästen gekommen, in deren Folge der Unbekannte den Jugendlichen wohl mit einem Messer am Bein und an der Hand verletzte. Anschließend flüchtete der Täter beim Halt des Zuges in Richtung Kornwestheimer Innenstadt. Der Geschädigte wurde wenig später durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, er schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei begaben sich umgehend in die Fahndung nach dem Unbekannten und sicherten Spuren am Tatort. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell