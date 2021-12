Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende gewürgt

Winnenden (ots)

Eine 40-Jährige belästigte am gestrigen Mittwochabend (15.12.2021) mehrere Fahrgäste in einer S-Bahn in Richtung Backnang und griff eine 18-Jährige anschließend an. Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll die deutsche Staatsangehörige gegen 21:15 Uhr am Bahnhof Bad Cannstatt in die S-Bahn der Linie S3 gestiegen und in Richtung Backnang gefahren sein. Während der Fahrt belästigte sie offenbar immer wieder Reisende und beleidigte wohl auch einen Fahrgast. Kurz vor dem Halt der Bahn am Bahnhof Winnenden habe die augenscheinlich alkoholisierte Frau eine Reisende gegen deren Willen gefilmt. Als die 18-Jährige versucht haben soll das Filmen zu unterbinden attackierte die polizeibekannte 40-Jährige die junge Frau und würgte diese. Daraufhin schritten wohl mehrere Fahrgäste ein und trennten die beiden Frauen. Alarmierte Einsatzkräfte konnten alle Beteiligten beim Halt des Zuges am Bahnhof Winnenden antreffen und entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Gegen die polizeibekannte 40-Jährige ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell