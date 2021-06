Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Eller - Zwei Radfahrer kollidieren - 53-Jähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 10. Juni 2021, 18.50 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern am frühen Abend in Eller ein 53-jähriger Radfahrer, als er mit einem anderen Radler kollidierte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 53-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Von-Krüger-Straße in Fahrtrichtung Schlossallee unterwegs. Kurz vor der Einmündung Schlossallee beabsichtigte er, zwei Radfahrer zu überholen. Als er zum Überholvorgang ansetzte, verriss ein 21-jähriger Fahrer seinen Lenker. Hierdurch prallten die Fahrradfahrer gegeneinander, die Lenker verhakten sich und der 53-Jährige stürzte zu Boden. Dabei erlitt der Düsseldorfer so schwere Verletzungen, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Der 21-jährige Radfahrer blieb unverletzt.

