Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugenaufruf: Streitigkeit im Zug

Plochingen (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen (14.12.2021) kam es in einem Regionalzug zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einer Zugbegleiterin und einem 45-jährigen Fahrgast, nachdem dieser seinen 3G-Nachweis nicht hatte vorzeigen wollen. Bisherigen Informationen zufolge fuhr der weißrussische Staatsangehörige wohl gegen 11:00 Uhr mit dem Zug in Richtung Tübingen, als er offenbar kurz vor dem Halt am Plochinger Bahnhof durch eine Zugbegleiterin bezüglich seiner Fahrkarte und des 3G-Nachweises kontrolliert wurde. Der 45-Jährige habe zwar ein gültiges Ticket vorgezeigt und den Mund-Nase-Schutz korrekt getragen, den erforderlichen Nachweis über die Einhaltung der 3G-Regel im öffentlichen Nahverkehr wollte er jedoch offenbar nicht erbringen. In die daraus resultierende Auseinandersetzung zwischen der Zugbegleiterin und dem in Neustadt an der Weinstraße wohnhaften Fahrgast sollen auch drei bislang unbekannte Männer eingegriffen und sich auf die Seite der Mitarbeiterin gestellt haben. Schließlich konnte der uneinsichtige 45-Jährige durch die Zugbegleiterin und das Einwirken der drei unbekannten Reisenden am Bahnhof Plochingen aus dem Zug verbracht werden. Zeugen des Geschehens, sowie die drei eingreifenden bislang unbekannten Männer, werden gebeten, sich bei der im Sachverhalt ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

