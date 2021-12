Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Exhibitionist in der S60

Magstadt - Renningen (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen (10.12.2021) manipulierte ein bislang unbekannter Täter in der Bahn zwischen Magstadt und Renningen an seinem Geschlechtsteil. Gegen 08:15 Uhr am vergangenen Freitag (10.12.2021) fuhr die Geschädigte mit der Bahn von Magstadt nach Renningen als sie ein bislang unbekannter Mann angeschaut und währenddessen an seinem Geschlechtsteil manipuliert habe. Die Geschädigte verließ in Renningen die Bahn, der Mann fuhr weiter. Im Anschluss an die Tat berichtete sie ihrer Lehrerin davon. Diese riet ihr die Polizei zu informieren. Der unbekannte Mann soll braune Haare haben, ca. 30 Jahre alt sein und einen dunkelblauen Rucksack dabeigehabt haben. Auffällig war, dass er seinen Mund-Nase-Schutz wohl nicht korrekt trug und einige Hautunreinheiten hatte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

