Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: E-Scooter nahe Oberleitung abgelegt

Stuttgart-Zazenhausen (ots)

Eine bislang unbekannte Person hat am gestrigen Donnerstag (09.12.2021) einen E-Scooter auf dem Vordach einer Fußgängerbrücke am Bahnhof Zazenhausen abgelegt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Unbekannte den Roller am Morgen des gestrigen Tages auf das Vordach der über die Bahnschienen verlaufenden Fußgängerbrücke gelegt haben. Um einen Absturz des Rollers auf die Gleise und eine damit einhergehende Gefährdung des Zugverkehrs zu unterbinden, wurde der E-Scooter umgehend entfernt. Aufgrund der Nähe zur darunter verlaufenden Oberleitung wurde die Bergung durch Techniker der Deutschen Bahn durchgeführt. Gegen die unbekannte Person ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr im Versuch. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Die Gefahren, die von Bahn-Oberleitungen ausgehen sind nicht sichtbar und werden oftmals völlig unterschätzt. Bereits die Nähe zu Bahn-Oberleitungen genügt für einen Stromüberschlag. Die Oberleitung muss hierfür nicht einmal berührt werden. Die Bahn-Oberleitungen haben eine Spannung von 15.000 Volt. Durch eine Annäherung kann diese Stromspannung die Luft überspringen und auf einem Lichtbogen über den Körper zur Erde gelangen.

