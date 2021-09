Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte brechen in Firmengebäude ein

Wesel (ots)

Einbrecher sind in ein Firmengebäude an der Werftstraße eingestiegen. Ob sie in der Zeit zwischen Samstag, 12.00 Uhr, und Sonntag, 17.20 Uhr, etwas stahlen, ist unklar. Um in das Gebäude zu kommen, schlugen sie eine Fensterscheibe ein.

Die Polizei Wesel bittet Zeugen, dass sie sich unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 mit ihr in Verbindung setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell