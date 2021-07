Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vandalismus an einem Motorrad

Bad Gandersheim (ots)

In der Zeit von Samstag, 24.07., 11:30 Uhr, bis Sonntag, 25.07.2021, 10:45 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter im Steinweg ein Motorrad umgestoßen, wodurch das Fahrzeug an mehreren Stellen beschädigt wurde. Der Schaden an dem Motorrad beläuft sich auf ca. 1.500 EUR. Die Polizei hat die Ermittlung hinsichtlich einer Sachbeschädigung aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang werden von der Polizei Bad Gandersheim (05382-919200) entgegen genommen. (Ge)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell