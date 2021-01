Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Ruhiger Jahreswechsel für Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

BonnBonn (ots)

Im Laufe des Silvestertages verzeichnete die Leitstelle Bonn ein sehr geringes Einsatzaufkommen. Um 14:51 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Innenstadt zum Memelweg in Tannenbusch gerufen. Ursache war eine gemeldete Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus. Glücklicherweise handelte es sich lediglich um einen Holzkohlegrill, von dem keine Gefahr ausging. Eine automatische Feuermeldung um 17:44 Uhr aus einer Unterkunft am Rheinweg in Kessenich stellte sich als Fehlalarm heraus. Um 19:00 Uhr erfolgte die Alarmierung nach Bonn-Schweinheim. Bewohner eines Mehrparteienhauses meldeten Gasgeruch. Auch hier konnte nach kurzer Erkundung Entwarnung gegeben werden. Erkenntnisse auf austretendes Gas gab es vor Ort keine, die Bewohner konnten zügig in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zwischen 23:45 Uhr und 00:40 Uhr waren, für die Silvesternacht völlig untypisch, lediglich zwei Rettungswageneinsätze sowie zwei Erkundungen zu fraglichen Lagerfeuern zu verzeichnen. Um 02:10 Uhr meldeten Anrufer einen ausgelösten Rauchmelder sowie Rauchentwicklung in der Sudetenstraße in Tannenbusch. Auslöser war angebranntes Essen, welches bereits zu einer Verrauchung des gesamten Flurbereiches im Erdgeschoss geführt hatte. Das Essen wurde in der Spüle abgelöscht. Die Flurbereiche und die betroffene Wohnung konnten mittels Lüftungsgerät der Feuerwehr entraucht werden. Zwei Personen sichtete der Rettungsdienst, diese konnten nach kurzer Zeit aber wieder in die Wohnungen zurückkehren.

Im Zeitfenster vom 31.12.2020, ca. 20.00 Uhr bis 01.01.2021, 06:30 Uhr wurden durch die Einheiten von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr sieben Einsätze abgearbeitet. Im gleichen Zeitraum verzeichnete der städtische Rettungs- und Notarztdienst 51 Einsätze. Hierzu waren ergänzend zur regulären Vorhaltung vier zusätzliche Rettungswagen im Einsatz. Ebenso wurde die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn sowie der Führungsdienst personell verstärkt.

