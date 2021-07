Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Motorradfahrer tödlich verletzt

Von der Straße ab kam ein 43-Jähriger am Dienstag bei Langenau.

Ulm (ots)

Gegen 19.45 Uhr war der Motorradfahrer zwischen Riedheim und Langenau unterwegs. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog sich der 43-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Dort starb er später. Die Yamaha nahm ein Abschlepper mit. Den Sachschaden an dem Zweirad schätzt die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro.

+++++1446476

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell