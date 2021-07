Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein/Ulm - Zwei Radler verletzt

Bei Unfällen am Montag in Ulm und Blaustein wurden zwei Radfahrende schwer verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr ereignete sich einer der Verkehrunfälle in der Burgsteige in Blaustein. Ein 61-Jähriger fuhr die Burgsteige bergab. Unterwegs stürzte er offenbar ohne fremdes Zutun. Beim Aufprall auf den Boden erlitt der 61-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.

Gegen 11 Uhr wollte eine Radlerin an der Ampel die Magirusstraße überqueren. Als die Ampel Grün zeigte, fuhr sie los. Ein Autofahrer in der Magirusstraße passte derweil nicht auf. Er übersah das Rot, das für ihn galt, und rammte die Radlerin. Sie stürzte und wurde schwer verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 75-jährigen Autofahrer. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

++++++++ 1431971 1434098

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell