POL-UL: (GP) Göppingen - Kind rennt ins Auto

Schwer verletzt wurde am Montag eine Elfjährige in Göppingen. Sie wollte den Bus noch erreichen.

Kurz vor 16 Uhr war die Elfjährige in der Bahnhofstraße auf dem Weg zum Bus. Als ihr Bus an ihr vorbei zum Busbahnhof fuhr, hatte sie wohl Angst, ihn zu verpassen. Ohne auf den Verkehr zu achten rannte das Mädchen auf die Straße. Ein 55-Jähriger war zu dieser Zeit mit seinem BMW dort unterwegs. Er hatte das Mädchen bemerkt und fuhr deshalb schon recht langsam, so die Erkenntnisse der Polizei. Als der Fahrer das Kind losrennen sah, hielt er an. Das Mädchen aber rannte gegen das stehende Auto und verletzte sich so schwer, dass sie ins Krankenhaus musste. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/96260) ermittelt jetzt den genauen Hergang des Unfalls.

Die Polizei mahnt: Eile ist im Straßenverkehr fehl am Platz, auch für Fußgänger. Wichtig ist, sich die notwendige Zeit zu nehmen, um sicher ans Ziel zu kommen.

