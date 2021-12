Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand geleistet und Einsatzkräfte bedroht

Heilbronn (ots)

Ein 37-Jähriger hat am gestrigen Dienstagabend (07.12.2021) am Heilbronner Hauptbahnhof Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen geleistet und mehrere Einsatzkräfte der Bundespolizei beleidigt und bedroht. Der deutsche Staatsangehörige befand sich zunächst gegen 20:00 Uhr augenscheinlich stark alkoholisiert am Heilbronner Hauptbahnhof. Da er äußerst aggressiv gegenüber anderen Personen auftrat und offenbar auch mehrere Reisende vor Ort belästigte, wurde die Bundespolizei über den Sachverhalt informiert. Der bereits polizeibekannte Mann verhielt sich auch gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv und widersetzte sich der Mitnahme zur Dienststelle. Zudem beleidigte und bedrohte er Einsatzkräfte und musste schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Der mit 2,8 Promille alkoholisierte 37-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

