Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Vor Kontrolle geflüchtet

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 14-Jähriger versuchte sich am vergangenen Samstagabend (04.12.2021) am Vaihinger Bahnhof der Kontrolle einer Bundespolizeistreife durch Flucht zu entziehen. Der irakische Staatsangehörige wurde gegen 19:30 Uhr zusammen mit einem Begleiter am Bahnsteig 2 einer polizeirechtlichen Kontrolle unterzogen. Während der Begleiter den Beamten sein Ausweisdokument aushändigte, versuchte der 14-Jährige vor den Einsatzkräften zu flüchten. Er konnte jedoch nach einer kurzen Flucht in der Unterführung nahe der U-Bahnhaltestelle eingeholt, gestellt und zu Boden gebracht werden. Gegen die Fixierung und anschließende Fesselung wehrte sich der aggressive Jugendliche und verhielt sich auch in der darauffolgenden Zeit äußerst unkooperativ gegenüber der Streife. Der 14-Jährige wurde bei dem Vorfall durch leichte Abschürfungen an den Händen verletzt, verweigerte jedoch mehrfach eine medizinische Versorgung. Da die Beamten bei dem Beschuldigten Betäubungsmittel feststellen konnten, erwartet den Jugendlichen nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause gefahren und seinen Eltern übergeben.

