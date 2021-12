Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Exhibitionist in der S-Bahn

Esslingen-Mettingen (ots)

Am Sonntagmorgen (05.11.2021) manipulierte ein bislang unbekannter Mann in einer S-Bahn der Linie S1 vor einer Frau an seinem Geschlechtsteil. Gegen 10:00 Uhr saß die 57-Jährige in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Kirchheim/Teck, als sie einen Mann bemerkte, der sich offenbar vor ihr entblößte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Geschädigte verständigte umgehend die Bundespolizei und der Tatverdächtige verließ die besagte S-Bahn offenbar an der Haltestelle in Esslingen-Mettingen. Nach bisherigen Erkenntnissen beschreibt die Frau den unbekannten Mann als mit einer schwarzen Lederjacke, weißen Schuhen, Umhängetasche und einer VfB Mütze bekleidet. Er habe zudem einen Vollbart getragen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell