Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 53-Jähriger in Stuttgart-Bad Cannstatt festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Am gestrigen Donnerstag (02.12.2021) wurde ein 53-Jähriger gegen 17 Uhr am Bahnhof Bad Cannstatt aufgrund eines offenen Vollstreckungshaftbefehls durch die Bundespolizei festgenommen. Der rumänische Staatsangehörige bepöbelte offenbar an diesem Donnerstag mehrere Reisende am Bahnhof woraufhin die Bundespolizei informiert wurde. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der bereits polizeibekannte Mann schließlich angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart festgestellt werden. Da der 53-Jährige die festgesetzte Geldstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung nicht bezahlen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung seiner 150-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell