Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Güterwaggons entgleist

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (30.11.2021) entgleisten mehrere Waggons eines Güterzuges aus bislang noch ungeklärter Ursache im Bereich des Stuttgarter Hafens in Untertürkheim. Aktuellen Informationen zufolge entgleisten am gestrigen Abend gegen 18:30 Uhr vier Waggons eines Güterzuges auf einem Nebengleis im Bereich des Stuttgarter Hafens. Durch den Vorfall wurden bisherigen Erkenntnissen zufolge keine Personen verletzt, es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden an der Fracht, den Waggons und den Gleisen, welcher noch genau beziffert werden muss. Die Fracht selbst beinhaltete kein Gefahrgut, weshalb eine mögliche Gefährdung diesbezüglich ausgeschlossen werden konnte. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei sicherten noch am Abend Spuren am Unfallort und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs ein.

