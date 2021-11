Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnsteig

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

In der vergangenen Freitagnacht (26.11.2021) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern am Bahnhof Bad Cannstatt. Aktuellen Informationen zufolge befanden sich die beiden 20 und 21 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen wohl auf dem Heimweg von einem Fußballspiel, als sie aus bislang unbekannten Gründen in eine Streitigkeit geraten sein sollen. Im Zuge dieser körperlichen Auseinandersetzung wurde der im Ostalbkreis wohnhafte 20-Jährige leicht im Gesicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Der aus Rottenburg am Neckar stammende 21-Jährige trug augenscheinlich keine Verletzungen davon. Vor Ort befindliche Einsatzkräfte der Bundespolizei trennten die beiden Männer und unterzogen sie einer Kontrolle. Die jungen Männer, welche offenbar beide Fans des gleichen Vereins sind, erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung.

