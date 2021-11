Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Zwei Männer schlagen zu

Stuttgart (ots)

Am Samstagmittag (27.11.2021) ist ein 21-Jähriger von zwei bislang unbekannten Männern unvermittelt im S-Bahn-Bereich des Stuttgarter Hauptbahnhof geschlagen und getreten worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich der Geschädigte und seine 19-jährige Freundin gegen 14:00 Uhr am S-Bahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhof, als wohl zwei Männer auf den 21-Jährigen zukamen und ihn ansprachen. Ohne eine Antwort abzuwarten soll einer der Männer den 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen und gemeinsam mit dem anderen Unbekannten getreten haben. Danach flüchteten die beiden Täter offenbar in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt durch die Schläge und Tritte Verletzungen im Kopfbereich und musste durch einen alarmierten Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der erste unbekannte Täter soll 1,80m groß und schlank gewesen sein. Er habe eine dunkle Jacke und eine dunkle Jeans getragen. Der zweite unbekannte Mann soll ebenfalls 1,80m und schlank gewesen sein. Er habe eine dunkle Jacke getragen, vermutlich von der Marke Wellensteyn. Zudem habe er einen rotblonden Vollbart getragen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

