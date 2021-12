Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Mädchen schlagen Jungen

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Dienstagmittag (30.11.2021) wurden drei Jungen im Alter von 11 bis 12 Jahren durch drei bislang unbekannte Mädchen am Haltepunkt Favoritepark geschlagen und getreten. Gegen 14:00 Uhr meldeten sich die drei Geschädigten bei der Landespolizei in Ludwigburg und gaben an, am S-Bahn-Haltepunkt Favoritepark von drei Mädchen gekratzt, geschlagen und getreten worden zu sein. Nach dem Angriff seien die Mädchen noch vor Eintreffen der Polizei in eine einfahrende S-Bahn der Linie S4 in Richtung Schwabstraße gestiegen. Die Geschädigten beschrieben die Mädchen als ca. 1,50-1,60m groß, 16 bis 18 Jahre alt. Eine der Drei trug wohl eine rote Adidas Hose, weiße Sneaker der Marke Nike sowie eine dicke schwarze Jacke. Sie habe kurze blonde Haare und blaue Augen gehabt. Das andere Mädchen sei komplett schwarz bekleidet gewesen und hatte offenbar lange braune Haare. Von dem dritten Mädchen konnten die Jungen ein Foto machen. Einer der drei Geschädigten trug leichte Verletzungen im Gesicht davon. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Die anderen beiden Personen blieben unverletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Täterinnen machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

