Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebstahl unter Alkoholeinfluss

Gifhorn (ots)

Einen Ladendiebstahl meldete gestern Nachmittag die Mitarbeiterin eines Supermarkts in Gifhorn. Der Täter war nicht mehr im Markt, konnte aber gut beschrieben werden. So trafen ihn die Beamten auf der Anfahrt zum Tatort an. In seinem Rucksack führte er noch das Diebesgut, Kaffeekapseln im Wert von ca. 25 Euro, mit sich. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem 53-Jährigen ergab einen Wert von 2,76 Promille.

Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen im Supermarkt ergaben, dass der Mann nach Verlassen des Marktes von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde. Sie wollte in den Rucksack schauen, da beim Passieren des Kassenbereichs der Alarm ausgelöst wurde. Der Mann wollte dies allerdings nicht, holte aus und schlug mit dem Rucksack nach der Frau. Sie konnte jedoch ausweichen und wurde nicht getroffen.

