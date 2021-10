Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pkw Brand auf abgelegenem Feldweg wirft Fragen auf!

Hillerse (ots)

Am 17.10.2021, gegen 03:00 Uhr morgens meldete ein Jäger der Polizei einen brennenden Pkw auf dem Didderser Weg zwischen Volkse und Hillerse. Der Jäger war gerade jagen, als er im Nahbereich eine lauten Knall hörte und sich auf die Suche nach der Ursache machte. Auf dem Didderser Weg sah er dann einen brennenden Pkw. Personen zum Pkw konnten im Umkreis nicht festgestellt werden. Dem Fahrzeug fehlten zudem u.a. der Motor und die Motorhaube. Weiteres ist derzeit zum Pkw, dem Halter und den Umständen nicht bekannt. Sofern jemand Angaben zum Pkw, den Tatumständen oder verdächtigen Aktivitäten in Tatortnähe geben kann, steht die Polizeidienststelle in Meinersen für die Entgegennahme von Hinweisen zur Verfügung.

