Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unbekannte legen Giftköder aus

Meinersen (ots)

Am vergangenen Samstag meldete sich eine Frau aus Meinersen bei der Polizei. Sie war am Morgen zuvor mit ihrem Hund im Waldstück an der Verlängerung der Waldstraße und des Vorfeldwegs spazieren. Dabei hatte der Hund unbemerkt Giftköder aufgenommen. Das Tier musste tiernotärztlich versorgt werden und befindet sich noch in ärztlicher Behandlung.

Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache wenden sich bitte an die Polizei Meinersen, 05372 9785-0.

