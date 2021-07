Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifen zerstochen

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter zerstachen an einem weißen Dacia in der Nacht vom Montag zum Dienstag einen Reifen. Die 30 jährige Geschädigte hatte ihr Fahrzeug an der Sonnenhöhe in Höhe Nr. 115 abgestellt. Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigern nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen. (boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell