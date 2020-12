Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahndungsrücknahme: Mutmaßliche Diebinnen stellen sich bei der Polizei

Minden, BückeburgMinden, Bückeburg (ots)

Nach einer Öffentlichkeitsfahndung nach zwei weiblichen Personen, die unter Verdacht stehen, Anfang November aus zwei Hofläden an der Letelner Straße und "Zum Hopfengarten" Geld gestohlen zu haben, kann die Polizei Minden-Lübbecke einen Erfolg bekanntgeben.

So meldeten sich am Dienstag die zwei auf den Fotos abgebildeten weiblichen Personen bei der Polizei in Bückeburg. Beide (24, 32) kommen aus dem Kreis Schaumburg und lassen sich anwaltlich vertreten.

