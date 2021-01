Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Autos stoßen frontal zusammen.

Lippe (ots)

Am Mittwoch ereignete sich auf schneeglatter Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW frontal zusammenstießen. Alle vier Insassen verletzten sich dabei. Gegen 11:45 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Bad Pyrmont die Straße Frettholz in Richtung Bad Pyrmont. Sein Nissan geriet ins Schleudern und dadurch auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Dort prallte er frontal in den Seat eines 52-jährigen Mannes, der ebenfalls aus Bad Pyrmont stammt. Der 34-Jährige sowie seine beiden weiblichen Mitfahrer (62 und 82 Jahre alt) verletzten sich schwer und mussten in Kliniken eingeliefert werden. Der 52-Jährige erlitt leichte Blessuren. An den Autos entstand Totalschaden im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden, so dass es zu Behinderungen kam.

