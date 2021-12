Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Rauchentwicklung im S-Bahnbereich

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Mittag (06.12.2021) kam es im Rahmen von Bauarbeiten im Bereich der S-Bahnhaltestelle des Stuttgarter Hauptbahnhofes zu Rauchentwicklungen und der Bahnverkehr wurde für kurze Zeit eingestellt. Gegen 12 Uhr musste der S-Bahnsteig am Stuttgarter Hauptbahnhof aufgrund von Rauchentwicklung kurzzeitig geräumt und der Bahnverkehr eingestellt werden. Grund hierfür waren Sägearbeiten in dessen Verlauf es zu einem Funkenflug kam, welcher eine Plastikfolie entzündete und der Rauch aufgrund der Sogwirkung dann in die S-Bahnhaltestelle zog. Durch die alarmierte Berufsfeuerwehr Stuttgart konnte der Brand gelöscht werden. Nach einer 15-minütigen Unterbrechung wurde der Bahnverkehr wieder aufgenommen. Eine 28-jährige Frau klagte über Atembeschwerden und Schwindel und wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen versorgt. Die genauen Umstände des Brands sind momentan Gegenstand der Ermittlungen. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung wurde durch die Bundespolizei Stuttgart eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell