Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung mit einem Messer

Herrenberg (ots)

Am, gestrigen Dienstagmittag (14.12.2021) kam es am Herrenberger Bahnhof zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei 13-Jährigen, bei welcher einer der beiden Jugendlichen mit einem Messer verletzt wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die beiden syrischen Staatsangehörigen gegen 13:30 Uhr am Bahnsteig 4 des Herrenberger Bahnhofs in eine zunächst verbale Streitigkeit geraten sein. Im Zuge dieser Streitigkeit beleidigten sich die beiden 13-Jährigen wohl auch gegenseitig und attackierten sich schließlich offenbar auch körperlich. Zwei weitere Jugendliche, welche versucht haben sollen die Streitigkeit zu schlichten, wurden offenbar zudem durch einen der beiden in Böblingen wohnhaften 13-Jährigen bedroht. Nachdem einer der beiden Tatverdächtigen den Anderen wohl in die Gleise gestoßen hatte, soll dieser seinen Kontrahenten zuerst mit Steinen beworfen und anschließend ein Taschenmesser gezogen haben. Mit diesem kletterte er offenbar zurück auf den Bahnsteig und attackierte seinen Rivalen dort wohl erneut. Anschließend flüchtete der 13-Jährige noch vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte vom Tatort, konnte jedoch wenig später durch zivile Streifen der Landespolizei an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Der zweite Tatverdächtige wies mehrere Schnittverletzungen auf, weswegen er noch am Bahnhof durch einen hinzugerufenen Rettungswagen medizinisch versorgt wurde. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem Vorfall unter anderem wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung.

