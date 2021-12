Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Ohne Ticket unterwegs und Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Dienstag (21.12.2021) fuhr ein 36-Jähriger ohne ein entsprechendes Ticket zu besitzen mit der S-Bahn in Richtung Stuttgart und leistete bei der anschließenden Kontrolle Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der 36-Jährige soll nach bisherigen Erkenntnissen zunächst mit der S-Bahn der Linie S2 in Richtung Stuttgart gefahren sein. Da er offenbar gegenüber den Mitarbeitern des Prüfdienstes weder ein gültiges Ticket noch einen Ausweis vorzeigen wollte, wurde die Bundespolizei über den Sachverhalt informiert. Eine alarmierte Streife konnte den togolesischen Staatsangehörigen schließlich gegen 14:45 Uhr beim Halt der S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Da er auch gegenüber den Beamten keinen Ausweis vorzeigen wollte, sollte er anschließend durchsucht werden. Dagegen wehrte sich der in Leinfelden wohnhafte Mann jedoch massiv und musste schließlich mit Hilfe weiterer Einsatzkräfte zu Boden gebracht und gefesselt werden. Durch die Handlungen des Tatverdächtigen wurde ein Beamter leicht an der Schulter und der Hand verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Den 36-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung.

