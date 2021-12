Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Scheiben mit Nothammer beschädigt

Ulm (ots)

Am gestrigen Montagmittag (20.12.2021) entwendete ein 35-Jähriger zuerst den Nothammer eines ICEs und beschädigte damit im Anschluss zwei Scheiben des Zuges. Bisherigen Informationen zufolge soll der deutsche Staatsangehörige gegen 14:00 Uhr mit dem ICE von Stuttgart in Richtung München gefahren sein. Auf der Fahrt entwendete der 35-Jährige offenbar zuerst einen Notfallhammer des Fernzuges und beschädigte damit im Anschluss wohl zwei Scheiben eines Abteils. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den im Hochtaunuskreis wohnhaften Mann beim Halt des Zuges im Ulmer Hauptbahnhof feststellen, einer Kontrolle unterziehen und den Nothammer in der Tasche des Mannes auffinden. Angaben warum er den Diebstahl begangen und die Scheiben beschädigt haben soll, machte der polizeibekannte Tatverdächtige nicht. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls und der Sachbeschädigung.

