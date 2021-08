Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Northeim (ots)

Northeim, Friedrichstraße, Montag, 02.08.21, 17.05 Uhr

NORTHEIM (köh)- Montagabend kam es zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem Fremdschaden von ca. 4.000 Euro.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Friedrichstraße in Richtung Wilhelmstraße. Beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Golf touchierte er diesen im Bereich des hinteren linken Radkastens/Reifens. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem unfallflüchtigen Pkw könnte es sich um einen silbernen Lieferwagen handeln, der vorne rechts einen Unfallschaden aufweist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Northeimer Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell