Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Täter nach Sachbeschädigung gestellt

Northeim (ots)

Northeim, Bahnhofstraße, Montag, 02.08.21, 19.50 Uhr

NORTHEIM (köh) - Montagabend kam es zu einer Beschädigung einer Fensterscheibe eines leerstehenden Ladengeschäftes in der Bahnhofstraße.

Ein 26-jähriger Northeimer hatte barfuß eine Schaufensterscheibe eingetreten und war danach in Richtung Bahnhof geflüchtet. Aufgrund von Zeugenaussage konnte er im Kreuzungsbereich Göttinger Straße/ Bahnhofstraße von den eingesetzten Polizeibeamten festgestellt werden. Der Northeimer gab die Tat zu und wies zudem eine stark blutende Verletzung am Fuß auf. Er wurde schließlich mit einem Rettungswagen in das Northeimer Krankenhaus gebracht. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell