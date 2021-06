Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Overhagen - Unfall

Lippstadt (ots)

Zu einem Unfall ist es am Dienstag, gegen 07:15 Uhr, auf der Nepomukstraße gekommen. Ein 28-jähriger Mann aus Lippstadt fuhr mit seinem BMW auf der Nepomukstraße in Richtung Herringhausen. In Höhe der Bushaltestelle Glockenweg holte er einen Bus ein. Der 78-jährige Fahrer des Nahverkehrsmittels beabsichtigte nach links in den Glockenweg abzubiegen. Dazu betätigte er den Blinker. Der 28-Jährige setzte zum Überholvorgang an und kollidierte mit dem abbiegenden Bus. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 11000 Euro geschätzt. (wo)

