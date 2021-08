Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Neue Straße, Montag, 02.08.21, 12.30 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 02.08.21 gegen 12.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse einer 71-jährigen Bad Gandersheimerin. Die Bad Gandersheimerin hielt sich zu der o.g. Zeit in einem Einzelhandelsgeschäft in der Neuen Straße in Bad Gandersheim auf, als sie an der Kasse das Fehlen der Geldbörse bemerkte. Hinweise auf einen Tatverdächtigen liegt derzeit nicht vor. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von über 300,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell