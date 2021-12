Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nachtrag zur Pressemitteilung "Gefährliche Körperverletzung in der S-Bahn" vom 16.12.2021: Aktueller Ermittlungsstand

Kornwestheim (ots)

Im Zusammenhang mit der gefährlichen Körperverletzung am Donnerstagnachmittag (16.12.2021) in der S-Bahn der Linie S5 in Richtung Stuttgart kannten sich ersten Ermittlungen der Bundespolizei zu Folge der mutmaßliche Täter sowie der 16-jährige Geschädigte. Laut Zeugenangaben fuhren beide Personen gemeinsam in der S-Bahn und unterhielten sich hierbei freundschaftlich, bevor es im weiteren Verlauf zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Hierbei erlitt der 16-Jährige eine leichte Schnittwunde am Oberschenkel sowie eine tiefere Schnittverletzung an der Hand. Nach ambulanter Behandlung des Jugendlichen im Krankenhaus wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Der bislang unbekannte mutmaßliche Täter wird als 20-25 Jahre alt, ca. 1,80m groß und mit schwarzen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine hellblaue Jeanshose, eine schwarze glänzende Daunenjacke, schwarze Sneaker sowie ein schwarzes Basecap getragen haben. Am Tatort konnten mehrere Spuren gesichert werden. Eine mögliche Tatwaffe wurde bislang noch nicht aufgefunden. Die Auswertung der Videoaufnahmen aus der S-Bahn sowie des Bahnhofes sind ebenso Gegenstand der weiteren Ermittlungen, wie die Vernehmung des minderjährigen Geschädigten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

