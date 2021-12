Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: PKW kollidiert mit Regionalexpress

Sulzbach an der Murr (ots)

Am heutigen Mittag (19.12.2021) kam es am Bahnübergang in Schleissweiler zu einer Kollision zwischen einem Regionalexpress und einem PKW. Gegen 13:30 Uhr am heutigen Tag (19.12.2021) soll ein PKW-Fahrer bei dem Versuch am Bahnübergang zu wenden, mit einem durchfahrenden Regionalexpress aus Schwäbisch Hall kommend, zusammengestoßen sein. Der Zug habe das Fahrzeug touchiert, da es sich noch im Profil der Gleise befand. Nach bisherigem Erkenntnisstand war die Schranke am Bahnübergang geöffnet. In dem nach Stuttgart fahrenden Regionalexpress befanden sich circa 25 Reisende, welche durch die Kollision alle unverletzt blieben. Der Fahrer des PKW blieb durch den Zusammenstoß mit dem 120km/h schnell fahrenden Zug ebenfalls unverletzt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Um kurz vor halb vier war die Strecke wieder uneingeschränkt befahrbar. Der genaue Unfallhergang sowie die Ursache für die wohl geöffnete Schranke sind nun Gegenstand der Ermittlungen, welche durch die Bundespolizei in Stuttgart geführt werden.

