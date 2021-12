Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Sexuelle Belästigung in S-Bahn

Stuttgart (ots)

Ein bislang unbekannter Täter setzte sich am gestrigen Dienstag (21.12.2021) in eine S-Bahn direkt neben eine junge Frau und fasst ihr in den Intimbereich. Die 19-jährige Geschädigte fuhr offenbar am Dienstag (21.12.2021) gegen 18:30 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Schwabstraße, als sich ein ihr unbekannter Mann wohl neben sie setzte und ihr in den Intimbereich fasste. Die Geschädigte sei sofort aufgestanden und in den vordersten Bereich der S-Bahn geflohen. Der unbekannte Mann soll am Haltepunkt Schwabstraße die Bahn verlassen haben. Der unbekannte Mann soll circa 55 Jahre alt sein, er habe einen schwarzen Langarmpullover, eine Jeans und braune Winterschuhe vermutlich der Marke Timberland getragen. Des Weiteren soll er einen grauschwarzen Vollbart gehabt und eine Wollmütze aufgesetzt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Sexuellen Belästigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

