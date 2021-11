Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Wer hat Straßenlaterne angefahren?

Brakel (ots)

Eine Straßenlaterne in der Innenstadt von Brakel ist von einem unbekannten Autofahrer angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Der Vorfall hat sich am Montag, 8. November, zwischen 15 und 16 Uhr in der Straße "Am Thy" ereignet. Zur fraglichen Zeit soll es dort ein hohes Verkehrsaufkommen gegeben haben. Beim Ausparken aus einer Parklücke muss ein unbekannter männlicher Fahrer mit seinem schwarzen Auto gegen die Straßenlaterne in Höhe des Hauses Nummer 10 geprallt sein. Während der Laternenmast kaum beschädigt wurde, knickte jedoch am oberen Ende der gesamte Lampenschirm ab und hing nur noch an Kabeln.

Nach ersten Zeugenangaben hatte der Verursacher offenbar den Anprall bemerkt. Demnach hielt er an, stieg kurz aus und sah sich den getroffenen Laternenmast an. Danach jedoch fuhr er weiter, womöglich ohne die Beschädigung am oberen Lampenschirm zu bemerken.

Zur weiteren Klärung bittet die Polizei Höxter nun um Hinweise von möglichen Zeugen unter Telefon 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell