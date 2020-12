Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrer ergreift nach Parkrempler in Linden-Nord die Flucht

HannoverHannover (ots)

Die Polizei Hannover fahndet nach einem unbekannten Autofahrer. Er soll am Montagabend, 07.12.2020, beim Ausparken ein anderes Fahrzeug beschädigt und die Flucht ergriffen haben, nachdem ihn Zeugen auf den Unfall angesprochen hatten. Zudem wird auch eine unbekannte Zeugin gesucht.

Nach ersten Erkenntnissen parkte der später flüchtige Fahrer gegen 18:00 Uhr sein Fahrzeug in der Offensteinstraße/Ecke Limmerstraße aus. Dabei stieß er gegen einen dahinter abgestellten Mercedes CLK. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, verließ der Gesuchte die Parklücke und fuhr davon. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, lief jedoch hinterher und sprach den Autofahrer in Höhe Pfarrlandstraße an. Gegenüber der Frau gab der Mann an, ein paar Meter weiter wenden und dann an den Unfallort zurückkehren zu wollen. Stattdessen fuhr er jedoch in Richtung Kötnerholzweg davon und flüchtete. Der Mercedes wurde bei der Kollision leicht beschädigt.

Laut Angaben der Zeugin war der Flüchtige etwa 35 Jahre alt. Er hatte kurze, helle Haare und war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Er trug weder eine Brille noch einen Bart. Der Gesuchte war mit einem dunklen größeren Fahrzeug unterwegs, es handelte sich jedoch nicht um ein SUV. Zu dem Fahrzeug ist lediglich das Kennzeichenfragment "WW" bekannt, das für den Westerwaldkreis steht.

Neben dem Fahrer wird zudem die Zeugin gesucht, die derzeit nicht namentlich bekannt ist. Die Frau ist Anfang oder Mitte 20 und etwa 1,65 Meter groß. Sie trug zum Zeitpunkt des Unfalls eine beigefarbene Pufferjacke und blondes oder hellbraunes schulterlanges Haar.

Die Frau beziehungsweise auch weitere Zeugen des Unfalls und der anschließenden Flucht werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter Telefon 0511 109-3920 zu melden. /ram, nash

