Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Zusammenstoß in Rudolstadt gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 08:00 Uhr in Rudolstadt an der Kreuzung Caspar-Schulte-Straße / Schlossstraße zu einem Zusammenstoß im Gegenverkehr zwischen einem gelben Pkw und einem jugendlichen Radfahrer. Der Pkw kam aus Richtung Zentrum auf der Caspar-Schultestraße gefahren und wollte an der Lutherkirche nach links auf die Schloßstraße abbiegen. Hierbei übersah der Fahrer/die Fahrerin zwei mit dem Fahrrad entgegenkommende Jugendliche sodass einer der beiden (geschätztes Alter 12-13 Jahre) mit dem Pkw kollidierte. Nachdem der Pkw sich vom Unfallort entfernte, fuhren auch die Radfahrer weiter. Die Beteiligten werden gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei zu melden.

