Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Männlicher Radfahrer nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin Höhe Bahnhofs-Kreisverkehr gesucht

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, dem 15.12.2021, kam es gegen 11:40 Uhr im Bereich der Kulmbacher Straße/ Bahnhofstraße in einer Kurve zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern auf dem Gehweg. Zunächst einigte man sich vor Ort, die Polizei nicht hinzuzuziehen, jedoch bemerkte die weibliche Radfahrerin kurz nach dem Zusamenstoß Schmerzen und zeigte den Verkehrsunfall an. Nun wird zum Zwecke der weiteren Ermittlungen derjenige Radfahrer gesucht bzw. gebeten sich zu melden, welcher in die o.g. Kollission involviert war. Es soll sich um eine etwa 30 Jahre alte, männliche Person mit Fahrrad gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

