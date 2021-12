Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer kollidiert unter Alkoholeinfluss mit PKW aus Gegenverkehr und flüchtet vom Unfallort - Beschuldigter bekannt

Sonneberg (ots)

Am Donnerstababend kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Sonneberg - ein Transporter kollidierte mit dem Fahrzeug einer 19-Jährigen und entfernte sich zunächst unerkannt in Richtung Steinach. Durch Hinweise konnte das vermeintliche Unfallfahrzeug mit eindeutigen Unfallspuren in Steinach aufgefunden und die Halterin an ihrer Wohnanschrift aufgesucht werden. Während des Gesprächs mit der Fahrzeughalterin kam deren Mann dazu und gab an, das Fahrzeug geführt, einen Zusammenstoß mit einem Entgegenkommenden, jedoch nicht bemerkt zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 41-jährigen, zwischenzeitlich Beschuldigten, ergab einen Wert von über 2 Promille. Nach einer Blutprobenentnahme wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt, ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

