Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführerin kollidiert mit Zug an unbeschranktem Bahnübergang

B90/ Gahma (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Zug der Erfurter Bahn und einem PKW in einem Streckenabschnitt der Bundesstraße 90 zwischen Leutenberg und Wurzbach. Die 61-jährige Fahrzeugführerin kollidierte rund 500 Meter nach der Einmündung Gahma mit einem Triebwagen der Erfurter Bahn, nachdem sie diesen kurz zuvor auf der Fahrtstrecke überholt hattte. Die Unfallverursacherin hatte offensichtlich beabsichtigt, den unbeschrankten Bahnübergang in Richtung eines Waldwegs zu überfahren, jedoch nicht die heranfanrende Bahn bemerkt. Schließlich kam es zur Kollission, wobei glücklicherweise weder Insassen der Bahn noch die Verkehrsteilnehmerin verletzt wurden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, am Triebwagen entstand ebenfalls hoher Sachschaden. Die Bahnstrecke war aufgrund des Unfalles mehr als 1,5 Stunden gesperrt- neben LPI-Saalfeld-Beamten waren auch Beamte der Bundespolizei im Einsatz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell