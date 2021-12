Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Panzerblitzer beschädigt

Saalfeld-Obernitz (ots)

Im Zeitraum vom 15.11.2021 bis zum 23.11.2021 befand sich die mobile Messanlage der Stadt Saalfeld (Panzerblitzer) in der Kronacher Straße, neben der Zufahrt Kirchgasse, in Obernitz. In diesem Zeitraum beschmierten Unbekannte den Anhänger und warfen vermutlich Steine gegen die Heckklappe, wodurch die rote Schutzscheibe zerstört wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell