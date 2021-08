Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1112) Ehrliche Finderin gab hohen Geldbetrag ab

Nürnberg (ots)

Ein 52-jähriger Mann verlor am Samstagabend (07.08.2021) Bargeld in fast fünfstelliger Höhe am Nürnberger Flughafen. Dank einer ehrlichen Finderin, hatte der Mann sein Geld schnell wieder.

Dem 52-Jährigen waren die knapp 10.000 Euro gegen 22:30 Uhr offenbar auf dem Weg vom Taxi zur Sicherheitskontrolle aus seiner Hosentasche gefallen. Sichtlich aufgelöst wandte er sich an die Beamten der Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen. Noch während die Polizisten den Verlust des Mannes aufnehmen wollten, meldete sich eine 36-jährige Frau an der Wache. Die Dame hatte gerade ihre Schwester zum Flughafen gefahren und auf dem Weg zurück zu ihrem Pkw den hohen Geldbetrag auf dem Boden liegend vorgefunden. Im Anschluss begab sich die Frau - ganz zur Freude des 52-Jährigen - umgehend zur Polizeiinspektion, um den Fund zu melden.

Das korrekte Verhalten der ehrlichen Finderin zahlte sich direkt aus: Sie erhielt noch an Ort und Stelle einen Finderlohn.

Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell