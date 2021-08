Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1109) Polizeibeamte angepöbelt und angegriffen - Festnahme

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Samstag (07.08.2021) auf Sonntag (08.08.2021) pöbelte ein 28-Jähriger am Hallplatz Polizeibeamte an. Bei der anschließenden Kontrolle ging der Mann auf die Einsatzkräfte los.

Die Beamten des USK-Mittelfranken befanden sich gegen 02:30 Uhr im Bereich des Nürnberger Hallplatzes, als sie aus einer Personengruppe heraus von einem 28-jährigen Mann angepöbelt wurden. Die Polizisten entschieden sich für die Kontrolle des Mannes, welcher sich damit offenbar nicht einverstanden zeigte und unvermittelt auf die Einsatzkräfte losging. Als diese ihn festhalten wollten, versuchte er sich loszureißen und schlug in Richtung der Polizisten. Der Mann musste schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Diesen Vorgang begleitete er mit fortwährenden Beleidigungen in Richtung der Einsatzkräfte.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung ein. Noch in der Nacht stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag und ordnete eine Blutentnahme bei dem Mann an. Ein Ermittlungsrichter wird über die Haftfrage prüfen.

Marc Siegl

